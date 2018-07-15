بلجيكيا.. الأمن يوقف إعلامية مغربية بتهمة

2018/07/15 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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الإعلامية المغربية كوثر فال

أفاد موقع "هسبريس" المغربي، السبت، أن السلطات الأمنية البلجيكية اعتقلت الإعلامية المغربية كوثر فال، الناشطة أيضا في عالم المال والأعمال، بتهمة "التجسس لصالح المخابرات المغربية".

وأوردت مصادر إعلامية بلجيكية أنه تم احتجاز المواطنة المغربية بمركز مغلق في انتظار طردها من البلاد، كما تم سحب تأشيرتها بعد توجيه تهم إليها بأنها "تشكل خطرا على أمن الدولة، طبقا لتعليمات صادرة عن مكتب الأجانب".

ولفتت المصادر الإعلامية الانتباه إلى أن فال سبق وأن اعتقلت سابقا في 29 مايو الماضي، وتم إطلاق سراحها بعدما طعنت في ذلك.

هذا وصدر قرار اعتقال المغربية كوثر فال يوم الثلاثاء، وتم تنفيذه يوم الأربعاء، حين كانت في طريقها إلى اجتماع يعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل.

وقالت كوثر فال، في رسالة احتجاج، إنه "جرى اختطافها"، بينما أكد مكتب الأجانب البلجيكي أن المواطنة المغربية معتقلة بناء على طلب من أمن الدولة.

من جهتها أكدت محامية الدفاع جوليان هاردي، في تصريح نقلته وسائل إعلام بلجيكية أن مذكرة أمن الدولة بُنيت على قاعدة بيانات كانت "سطحية للغاية" و"غير دقيقة إطلاقا".

وتُدير كوثر فال مجلة أوروبية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتقدم نفسها على أساس أنها فاعلة جمعوية ومستشارة اقتصادية لدى عدد من غرف التجارة بالمغرب وأوروبا، علما أن مصادر إعلامية مغربية قد ذكرت أن كوثر فال تتابع علاجا نفسيا في بروكسل بسبب حملة تشهير إعلامية تتعرض لها.

هذا وسبق لـ"المتهمة بالتجسس" أن حظيت بتكريم خلال المؤتمر الأول لاتحاد الإعلاميات العرب، المنعقد بالكويت يومي 8 و9 يناير 2017، لمساهمتها في تعزيز صورة المرأة العربية في القارة الأوروبية.

المصدر: موقع "هسبريس" المغرب

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