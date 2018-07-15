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🔴 مشاركة بوجبا وكانتي سوياً قد تُهدي المونديال لفرنسا
2018/07/15 | 03:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – لم تخسر فرنسا في أي مواجهة خاضتها وكان في تشكيلتها الأساسية بول بوجبا ونجولو كانتي معاً، حيث خاضت الديوك الفرنسية 20 مباراة والثنائي يلعبان معاً، وفازت فرنسا في 14 مباراة منهم وتعادلت في 6.

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