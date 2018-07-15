أخبار الأهلي | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة تاونشيب روليرس

2018/07/15 | 03:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يستضيف الأهلي تاونشيب روليرس ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وستقام المباراة على استاد برج العرب يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ميلادياً، الموافق 4 ذو القعدة 1439 هجرياً.





يدخل نادي القرن الافريقي اللقاء بعد أن أهدر الفوز في الجولة الأولى في مباراته على ملعبه ضد الترجي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويسافر بعيداً إلى أوغندا ليعود بهدفين في مرماه تضعه في مأزق حقيقي في البطولة، ليصبح الأهلي متذيلاً للمجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط، فيما يأتي روليرس وكامبالا سيتي في المركز الثاني والثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر المجموعة حتى الأن الترجي التونسي برصيد 4 نقاط.

على الجانب الأخر يدخل تاونشيب روليرس بعد أن انتصر في الجولة الأولى ضد كامبالا سيتي بهدف دون رد، تلاها هزيمته أمام الترجي التونسي بأربعة أهداف نظيفة مقابل هدف وحيد للفريق البوتسواني.





تحقيق جول - أزمة الأهلي مع بيراميدز وكيفية عودة الحلم الإفريقي مع كارتيرون

لن تكون المباراة سهلة على الشياطين الحُمر خاصة وأن أمل التأهل لم يعد سهلاً، ولكن لا شئ مستحيل عند المارد الأحمر الذي دائما ما يفاجئ جماهيرة وعشاقه بخروجه من الأزمات منتصراً.





ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي قبل مباراة تاونشيب روليرس يوم الثلاثاء القادم..





غيابات الأهلي - الإصابات والإيقافات لا يوجد غيابات بصفوف الشياطين الحُمر نسبة للقائمة المبدئية التي طُرحت حتى الأن.





طموح جديد مع نسور جديدة تُحلّق عاليًا في سماء البطولات.



🦅💪🎥 #YallaYaAhly pic.twitter.com/v9UpEVGsua

— Al Ahly SC (@AlAhly) July 13, 2018 التشكيل المتوقع لا نستطيع التكهن بتشكيلة المدرب الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون التي سيخوض بها المباراة القادمة، ولكن تُشير كل المعطيات البسيطة على إستعانته ببعض القوائم الأساسية للفريق أصحاب الخبرات، ومن المتوقع أن يبدأ بطريقة (4-2-3-1).





التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي على معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - أحمد فتحي حسام عاشور - عمرو السوليةجونيور أجايي - وليد سليمان - مؤمن زكريا وليد أزارو

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ميلادياً، الموافق 4 ذو القعدة 1439 هجرياً، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.





المباراة الأهلي - تاونشيب روليرس الموعد الثلاثاء 17 يوليو 2018 ميلادياً، الموافق 4 ذو القعدة 1439 هجرياً، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية الملعب استاد برج العرب الحكم القناة الناقلة

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