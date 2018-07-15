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حريق يلتهم 45 سيارة في كازاخستان
2018/07/15 | 03:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضى حريق في مرأب للسيارات المخالفة في مدينة شيمكنت، جنوبي كازاخستان، على 45 سيارة، دون أن يخلف ضحايا أو جرحى، بحسب مصادر محلية.

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