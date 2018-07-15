2018/07/15 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى حريق في مرأب للسيارات المخالفة في مدينة شيمكنت، جنوبي كازاخستان، على 45 سيارة، دون أن يخلف ضحايا أو جرحى، بحسب مصادر محلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم 45 سيارة في كازاخستان) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يلتهم 45 سيارة في كازاخستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).