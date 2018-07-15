🔴 عرض ضخم من مانشستر يونايتد للتعاقد مع بونوتشي

2018/07/15 | 03:20

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هاي كورة – أكدت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تقدم بعرض رسمي يصل قيمته إلى 32 مليون يورو لنادي أيه سي ميلان الإيطالي من أجل الحصول على خدمات المدافع، ليوناردو بونوتشي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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