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🔴 عرض ضخم من مانشستر يونايتد للتعاقد مع بونوتشي
2018/07/15 | 03:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تقدم بعرض رسمي يصل قيمته إلى 32 مليون يورو لنادي أيه سي ميلان الإيطالي من أجل الحصول على خدمات المدافع، ليوناردو بونوتشي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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