🔴 الماركا : هازارد غمز لريال مدريد كثيراً

2018/07/15 | 03:20

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هاي كورة – عنونت صحيفة ماركا الإسبانية على صدر غلاف عددها الصادر صباح اليوم الأحد قائلةً :” كورتوا وهازارد وضعا أنفسهما أحراراً”، قبل أن تضيف عنواينها الشارحة قائلةً :”حارس المرمى سيُكلف 35 مليون يورو فقط، والنجم البلجيكي -هازارد- غمز لريال مدريد بعدد لا يُحصى من المرات”.

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