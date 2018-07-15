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غلاف سبورت : الهجوم نحو دي يونغ

ريم محمد / كتب في 15/07/2018 - 3:22 ص

هاي كورة- تحدثت صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم الأحد حول رغبة الفريق الكتالوني بضم اللاعب الهولندي دي يونغ خلال موسم الانتقالات الصيفية قائلة : الهجوم نحو دي يونغ الفريق الكتالوني يريد التوقيع مع اللاعب خلال الأيام المقبلة ، سعر اللاعب 50 مليون يورو.



اللاعب لم يغلق الباب بشأن خروجه حيث صرح قائلا : “لا أستطيع تقديم وعد بشأن البقاء في أياكس، هناك إمكانية للرحيل إلى اسبانيا”.

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