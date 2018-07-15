🔴 رئيس فرنسا يدعو باييه وكوسليني لحضور النهائي

2018/07/15 | 03:26

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هاي كورة – وجه إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا دعوة رسمية لـ لوران كوسليني وديمتري باييه، لاعبا المنتخب الفرنسي اللذان تغيبا عن القائمة النهائية للمونديال إثر تعرضهم للإصابة قبل أيام من إنطلاق البطولة، وذلك من أجل حضور المباراة النهائية التي ستجمع الديوك الفرنسية أمام المنتخب الكرواتي.

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