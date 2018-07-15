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مورينهو : كرواتيا تمتلك جيل رائع

ريم محمد / كتب في 15/07/2018 - 3:22 ص

هاي كورة- صرح اللاعب البرتغالي السابق والمدير الفني الحالي للنادي الانجليزي مانسشتر يونايتد جوزيه مورينهو حول نهائي كأس العالم 2018 بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الكرواتي قائلاً : فرنسا المفضلة للفوز لكن في نهائي المونديال ليس هناك منتخب مفضل و غير مفضل ، كرواتيا تمتلك جيل رائع الآن ، مودريتش، مانزوكيتش، بيريسيتش ، لديهم فرصة للفوز.

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