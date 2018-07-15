أخبار وفاق سطيف | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة الدفاع الجديدي

2018/07/15 | 03:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يحل وفاق سطيف ضيفاً على الدفاع الجديدي في لقاء أشقاء المغرب العربي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وستقام المباراة على ملعب بن أحمد العبدي يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ميلادياً، الموافق 4 ذو القعدة 1439 هجرياً.





يدخل الفريق الجزائري المباراة متذيلاً للمجموعة الثانية دون رصيد، بعد أن هُزم في أولى الجولتين التي خاضها بالبطولة، وكانت أول مباراة للفريق ضد فريق مازيمبي والتي هُزم فيها بأربعة أهداف مقابل هدف، ومن ثم هُزم في الجولة الثانية أيضاً أمام ولودية الجزائر بهدف دون رد، ليصبح الأمل ضعيفاً لنادي وفاق سطيف في التأهل إذا ما استطاع العودة سريعاً لوقف سلسلة الهزائم.

على الجانب الأخر يدخل الدفاع الجديدي المباراة وهو ليس بأفضل حظاً من منافسه في اللقاء القادم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل وحيد أحرزه ضد مولودية الجزائر بهدف لكلاً منهما، بينما هُزم أيضاً في الجولة الثانية أمام مازيمبي المتصدر للمجموعة بهدفين دون رد.





دوري أبطال أفريقيا | موعد مباريات الجولة الثالثة، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

لذا فلا بديل عن الفوز لكلاً الفريقين لمحاولة العودة مرة أخرى إلى المنافسة ضمن المجموعة الثانية التي يُسيطر عليها مازيمبي برصيد 6 نقاط بينما يتوصفها مولودية الجزائر برصيد 4 نقاط حتى الآن.





ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن الغيابات والتشكيل المتوقع لوفاق سطيف قبل مباراة الدفاع الجديدي يوم الثلاثاء القادم..





غيابات وتشكيل وفاق سطيف لا يوجد غيابات بصفوف وفاق سطيف فجميع اللاعبين بحالة جيدة ومستعدين لخوض المباراة.





لا نستطيع التكهن بتشكيلة المدرب الجديد رشيد الطاوسي، ولكن من المتوقع أن يبدأ بطريقة (4-1-2-3).





رسميا..



وفاق سطيف يتعاقد مع المغربي رشيد الطاوسي

التشكيل | 4-1-2-3

خيري باركي بوطبة - عبد القادر بدران - كنيش - زيتي تام بانجأمادا - أكرم جحنيطحدوش - ناجي - جابو

غيابات وتشكيل الدفاع الجديدي لا يوجد غيابات بصفوف الفريق المغربي بداعي الإصابة أو الإيقاف.





من المتوقع أن يبدأ المدرب عبد الرحيم طالب بطريقة (3-3-1-3)، وبالتشكيل الآتي:

الدفاع الحسني الجديدي يتعاقد مع مهاجم نيجيري بديلًا لأحداد

التشكيل | 3-3-1-3

عزيز الكيناني مروان هدهودي - يوسف أكردوم - بكاري ندياي فابريس نغاه - طارق أستاتي - أنور جيدأيوب نناحسيمون مسوفا - أنتوني أوكبوتو - بلال المغري

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ميلادياً، الموافق 4 ذو القعدة 1439 هجرياً، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المغرب والجزائر.





المباراة الدفاع الجديدي - وفاق سطيف الموعد الثلاثاء 17 يوليو 2018 ميلادياً، الموافق 4 ذو القعدة 1439 هجرياً، 20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المغرب - الجزائر الملعب بن أحمد العبدي الحكم بكاري غاساما القناة الناقلة

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