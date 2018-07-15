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🔴 مدرب بلجيكا يعلق على إقتراب إنضمام كورتوا وهازارد لريال مدريد
2018/07/15 | 03:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال المدير الفني للمنتخب البلجيكي، روبيرتو مارتينيز :”إمكانية تعاقد ريال مدريد مع كورتوا وهازارد ؟ بشكل عام فإن اللاعب البلجيكي جيد وأعلم بأنه مرغوب، إلا إنني لا أعرف ما هو مصير هازارد لكنه سيحصل على العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه”، مُضيفا :”إنه قائد يمكنه أن يحسم المباراة في دقيقة واحدة، يستطيع أن يلعب أي نادٍ في العالم”.

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