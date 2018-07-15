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🔴 فالدانو : هازارد لن يعوض كريستيانو
2018/07/15 | 03:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – انتقد خورخي فالدانو، أسطورة نادي ريال مدريد السابق :”هازارد ؟ لا أعتقد أنه اللاعب الوحيد الذي قد يبني النادي عليه مشروع، هو بالفعل سيقدم قفزة هائلة في الجودة لكن لا أعتقد أن بإمكانه تعويض كريستيانو رونالدو بمفرده”.

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