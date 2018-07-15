2018/07/15 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – لم تضع الاحتجاجات الجديدة، التي تشهدها المدن العراقية منذ أيام، الأحزاب والسياسيين في وضع صعب، بل امتدت إلى المرجعية الدينية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتجاجات على أبواب المرجعية: سياسة إرضاء الجميع تصل إلى نهايتها) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتجاجات على أبواب المرجعية: سياسة إرضاء الجميع تصل إلى نهايتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).