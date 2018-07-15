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الحكومة العراقية عاجزة أمام فوضى السلاح
2018/07/15 | 04:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يصف خبراء ومختصون بشؤون الجماعات المسلحة وضع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خطة تقضي باستعادة الأسلحة الثقيلة لدى فصائل الحشد الشعبي وتقليص

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