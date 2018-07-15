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بعد ساعات من التهدئة.. الاحتلال يخرقها ويقصف غزة
2018/07/15 | 04:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصفت مقاتلات إسرائيلية في الساعات الأولى من هذا اليوم موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة في خرق للتهدئة بعد ساعات من دخولها

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