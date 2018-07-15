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الاحتجاجات في البصرة: عفوية التظاهر ونظرية التآمر
2018/07/15 | 04:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كثرت التكهنات حول تخطيط بعض أحزاب السلطة في العراق للمظاهرات التي جرت في محافظة البصرة.

وبدأ خيال البعض يذهب إلى عدة فرضيات،

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