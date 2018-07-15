اتفاق المهرة.. رضوخ سعودي تحت ضغوط شعبية

2018/07/15 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية في محافظة المهرة شرقي اليمن، في جعل السعودية ترضخ لمطالب المعتصمين الرافضة لهيمنة وسيطرة قوات تتبع المملكة على

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