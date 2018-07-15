2018/07/15 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تزايد حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي بين قبيلتي المشاشية والزنتان بالجبل الغربي، ودعت إلى اعتماد السبل القانونية لتجاوز الأزمات.

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