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غلاف ديلي ميل: هازارد يغادر
2018/07/15 | 04:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- عنونت صحيفة ديلي ميل البرطانية عبر غلافها لطبعة اليوم الاحد بشأن رغبة الفريق الملكي ريال مدريد بضم للاعب المنتخب البلجيكي والفريق الانجليزي تشيلسي ايدين هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية قائلة : هازارد يعلن الرحيل ، اللاعب الفرنسي جاهزاً لمغادرة تشيلسي ، وريال مدريد يجهز ٢٠٠ مليون باوند من أجل اللاعب .

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