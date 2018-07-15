غلاف ديلي ميل: هازارد يغادر

2018/07/15 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- عنونت صحيفة ديلي ميل البرطانية عبر غلافها لطبعة اليوم الاحد بشأن رغبة الفريق الملكي ريال مدريد بضم للاعب المنتخب البلجيكي والفريق الانجليزي تشيلسي ايدين هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية قائلة : هازارد يعلن الرحيل ، اللاعب الفرنسي جاهزاً لمغادرة تشيلسي ، وريال مدريد يجهز ٢٠٠ مليون باوند من أجل اللاعب .

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