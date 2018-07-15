جدول مباريات اليوم كأس العالم روسيا 2018 - موعد مباراة فرنسا وكرواتيا اليوم

2018/07/15 | 04:20

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وصلت كاس العالم روسيا 2018 إلى الحاجز الاخير مع بلوغ فرنسا وكرواتيا المباراة النهائية، وانتقال بلجيكا وإنجلترا لخوض مباراة الترضية على المركزين الثالث والرابع.

تعرف هنا على موعد مباراة فرنسا وكرواتيا النهائية لكأس العالم روسيا 2018 وكذلك موعد مباراة بلجيكا وإنكلترا على المركز الثالث.

كما يمكنكم الاطلاع هنا على ملخصات جميع المباريات.

جدول مباريات كأس العالم روسيا 2018

*المباريات بتوقيت مكّة المكرّمة

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