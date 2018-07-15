محتجون يقتحمون مبنى محافظة كربلاء وسط غضب شعبي

2018/07/15 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم محتجون مبنى محافظة كربلاء ، السبت، مع دخول احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد في محافظات بالجنوب يومها السادس.

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