الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


العبادي يحل مجلس ادارة مطار النجف ويطلق 3.5 ترليون دينار لدعم الخدمات وتحلية المياه بالبصرة
2018/07/15 | 04:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، ‏السبت‏، سبعة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينها حلّ مجلس ادارة مطار النجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يحل مجلس ادارة مطار النجف ويطلق 3.5 ترليون دينار لدعم الخدمات وتحلية المياه بالبصرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يحل مجلس ادارة مطار النجف ويطلق 3.5 ترليون دينار لدعم الخدمات وتحلية المياه بالبصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).


كامل التفاصيل في: موازين ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ زلزال قوي يضرب اليمن
⋙ فيديو - روني يقود دي سي يونايتد لأول فوز منذ شهرين في الدوري الأمريكي
⋙ زلزال مدمر يضرب اليمن
⋙ غلاف الماركا : كورتوا وهازارد وضعوا أنفسهم أحرار
⋙ بعد أكبر صفقة في تاريخها...تعرف على مروحيات "أتاك" التركية (فيديو وصور)
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - روني يقود دي سي يونايتد لأول فوز منذ شهرين في الدوري الأمريكي
⋙ بعد أكبر صفقة في تاريخها...تعرف على مروحيات "أتاك" التركية (فيديو وصور)
⋙ بالصور... أجساد البشر تتحول إلى لوحات فنية بالنمسا
الأكثر شيوعا