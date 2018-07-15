العبادي يحل مجلس ادارة مطار النجف ويطلق 3.5 ترليون دينار لدعم الخدمات وتحلية المياه بالبصرة

2018/07/15 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، ‏السبت‏، سبعة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينها حلّ مجلس ادارة مطار النجف.

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