2018/07/15 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت تركيا وباكستان صفقة عسكرية ضخمة، تحصل إسلام أباد بموجبها على 30 مروحية طراز أتاك"تي - 129"، التركية، بحسب إدارة الصناعات الدفاعية التركية، التي أشارت إلى أنها ستكون أكبر صفقة صادرات عسكرية تركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أكبر صفقة في تاريخها...تعرف على مروحيات "أتاك" التركية (فيديو وصور)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أكبر صفقة في تاريخها...تعرف على مروحيات "أتاك" التركية (فيديو وصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).