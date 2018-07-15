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بعد أكبر صفقة في تاريخها...تعرف على مروحيات
2018/07/15 | 04:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقعت تركيا وباكستان صفقة عسكرية ضخمة، تحصل إسلام أباد بموجبها على 30 مروحية طراز أتاك"تي - 129"، التركية، بحسب إدارة الصناعات الدفاعية التركية، التي أشارت إلى أنها ستكون أكبر صفقة صادرات عسكرية تركية.

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