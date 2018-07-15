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غلاف الماركا : كورتوا وهازارد وضعوا أنفسهم أحرار
2018/07/15 | 04:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- تحدثت صحيفة الماركا الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الأحد بشأن رغبة الفريق الملكي بضم كل من كوارتوا حارس مرمي المنتخب البلجيكي والفريق الانجليزي تشيلسي و ايدن هازارد لاعب تشيلسي قائلة : كورتوا وهازارد وضعوا أنفسهم أحرار حيث أبلغو ادارة تشيلسي بعدم رغبتهم في الاستمرار .

كما أن الحارس البلجيكي سوف يكلّف 35 مليون يورو لكي ينضم للفريق الملكي ، بينما النجم البلجيكي هازارد غمز العديد من المرات لريال مدريد وتكلفة اللاعب تصل الي 200 مليون باوند.

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