2018/07/15 | 04:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- تحدثت صحيفة الماركا الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الأحد بشأن رغبة الفريق الملكي بضم كل من كوارتوا حارس مرمي المنتخب البلجيكي والفريق الانجليزي تشيلسي و ايدن هازارد لاعب تشيلسي قائلة : كورتوا وهازارد وضعوا أنفسهم أحرار حيث أبلغو ادارة تشيلسي بعدم رغبتهم في الاستمرار .
كما أن الحارس البلجيكي سوف يكلّف 35 مليون يورو لكي ينضم للفريق الملكي ، بينما النجم البلجيكي هازارد غمز العديد من المرات لريال مدريد وتكلفة اللاعب تصل الي 200 مليون باوند.
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كما أن الحارس البلجيكي سوف يكلّف 35 مليون يورو لكي ينضم للفريق الملكي ، بينما النجم البلجيكي هازارد غمز العديد من المرات لريال مدريد وتكلفة اللاعب تصل الي 200 مليون باوند.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف الماركا : كورتوا وهازارد وضعوا أنفسهم أحرار) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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