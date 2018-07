2018/07/15 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر قاد النجم الإنجليزي واين روني فريقه الجديد دي سي يونايتد الأمريكي للفوز بثلاثية مقابل هدف على حساب فانكوفر وايتكابس بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

واين روني الذي انتقل منذ أيام قليلة لصفوف النادي الأمريكي قادما من إيفرتون الإنجليزي، يشارك في اللقاء الذي يشهد افتتاح الملعب الجديد لفريق العاصمة الأمريكية.

وأقيمت مباراة الافتتاح بين دي سي يونايتد وفانكوفر وايتكابس على أرضية ملعب أودي فيلد والتي تتسع إلى 34 ألف متفرجا.

Views from @AudiField 😍😍😍 pic.twitter.com/DOP1GcIjCZ

— Major League Soccer (@MLS) July 15, 2018الشوط الأول انتهى بتقدم دي سي بهدف نظيف عن طريق الأرجنتيني يميل أسعد في الدقيقة 27.

الشوط الثاني شهد نزول روني لأول مرة لأرضية الملعب والظهور الرسمي الأول بالدوري الأمريكي في الدقيقة 58.

باول أريولا سجل هدف دي سي الثاني في الدقيقة 69، وكاد روني أن يعزز النتيجة بهدف هو الأول له لكن الحارس تصدى لها.

78 Rowe denies a Wayne Rooney header with a good save at his near-post2-0 | #VWFC | #DCvVAN pic.twitter.com/Ns7VHkcTqw

— Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) July 15, 2018وفي الدقيقة 80 مرر روني لأريولا الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليدون الأخير هدفه الثاني والثالث لأصحاب الأرض.

Brace for @PaulArriola, first MLS assist for @WayneRooney! #UnitedAtHome | #DCvVAN 3-0 pic.twitter.com/lw09zVBrZf

— D.C.



United (@dcunited) July 15, 2018المصري علي غزال شارك في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بقميص فانكوفر وايتكابس، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع قلص ديفيز النتيجة للضيوف.

ويحتل دي سي يونايتد المركز الأخير في القسم الشرقي برصيد 14 نقطة من 15 مباراة، والفوز الأول من ما يقارب الشهرين، فيما يحتل فانكوفر المركز الثامن من القسم الغربي برصيد 28 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو - روني يقود دي سي يونايتد لأول فوز منذ شهرين في الدوري الأمريكي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو - روني يقود دي سي يونايتد لأول فوز منذ شهرين في الدوري الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).