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زلزال قوي يضرب اليمن
2018/07/15 | 05:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضرب زلزال قوي سواحل اليمن، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أشارت إلى أن قوة الزلزال تخطت 6 درجات على مقياس ريختر.

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