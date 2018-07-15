زلزال قوي يضرب اليمن

2018/07/15 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال قوي سواحل اليمن، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أشارت إلى أن قوة الزلزال تخطت 6 درجات على مقياس ريختر.

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