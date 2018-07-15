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ضحاياه يحذرون: مبيد
2018/07/15 | 06:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسبب مبيد حشائش في حالة من الذعر بين الأمريكيين بعدما رفع أكثر من 5 آلاف شخص دعاوى قضائية ضد الشركة المصنعة لمبيد حشائش يحمل اسم "راوند أب"، يقول أصحاب الدعاوى إنه يسبب أوراما خبيثة.

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