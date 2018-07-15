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صحيفة: ماي تحذر من احتمال ألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق
2018/07/15 | 07:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من احتمال ألا "يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق" بسبب محاولات نواب تقويض خطتها في هذا الصدد.

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