معلم قيادة يرصد حادث مروع أثناء اختبار أحد طلابه (فيديو)

2018/07/15 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد معلم قيادة مشهد مروع لسيارة تخرج عن مسارها وتصطدم بحافة طريق ثم تسير على الحواجز على حافته، قبل أن تصبح على وشك قطع طريق آخر للشاحنات الضخمة.

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