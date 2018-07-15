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معلم قيادة يرصد حادث مروع أثناء اختبار أحد طلابه (فيديو)
2018/07/15 | 07:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد معلم قيادة مشهد مروع لسيارة تخرج عن مسارها وتصطدم بحافة طريق ثم تسير على الحواجز على حافته، قبل أن تصبح على وشك قطع طريق آخر للشاحنات الضخمة.

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