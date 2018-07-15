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بيرسيتش يدخل حسابات اليونايتد مجددا
2018/07/15 | 07:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – دخل الدولى الكرواتى ،إيفان بيرسيتش نجم انتر ميلان الإيطالى حسابات نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي مجددا وذلك بعد المستوى المميز الذى ظهر به رفقة منتخب بلاده خلال منافسات مونديال 2018.

ويأتى بيرسيتش صاحب الـ29 عاما على رأس أولويات المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، الذى حاول التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضى ، إلا أن النيراتزورى رفض العديد من العروض القوية التي قدمها نادي الشياطين الحمر.

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