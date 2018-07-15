الزمالك يحذر النقاز من الهرب

2018/07/15 | 07:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أثار تأخر التحاق التونسي حمدي النقاز؛ ظهير أيمن الزمالك، قلق مسئولي النادي الأبيض، خوفا من تفكيره في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

اللاعب انضم أمس السبت، إلى معسكر إعداد الفارس الأبيض بألمانيا، استعدادا للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مشاركته في كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده، وإن كانت تخطت المدة المتفق عليها وهي عشرة أيام.

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صحيفة "الصريح" التونسية أكدت أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وجه تحذيرا إلى النقاز من الهرب عن الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة بعد تأكيد بعض التقارير تلقيه عرضا من موناكو الفرنسي.

النقاز ودع مع تونس مونديال روسيا من الدور الأول، حيث تلقى نسور قرطاج الهزيمة أمام إنجلترا وبلجيكا وحققوا الفوز على بنما بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحققوا ثاني فوز في تاريخهم بكأس العالم.

وكان التونسي قد انضم إلى الزمالك في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي وشارك معه في 13 مباراة وصنع أربعة آخرين.

هكذا كانت التدريبات الأخيرة لمنتخب كرواتيا من أجل المباراة الأهم ف العالم 👊(📹 @Ruptly) pic.twitter.com/DVE7b4orl7

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٨

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