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هازارد : أنا الأحق بجائزة أفضل لاعب فى المونديال
2018/07/15 | 07:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – يري الدولى البلجيكي ايدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي أنه يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب فى كأس العالم 2018، بعدما نجح فى قيادة منتخب بلاده لحصد برونزية المونديال للمرة الأولى فى تاريخه.

وقال هازارد : ” أرى أنني الأحق بالتتويج بجائزة أفضل لاعب فى المونديال بالنظر لما قدمته طوال البطولة، لكن هناك لاعبين سيخوضون النهائى ويستحقون اللقب أيضاً”.

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