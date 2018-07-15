2018/07/15 | 07:51
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ساوثجيت يعترف : بلجيكا تستحق الفوز
تاج الدين حسن / كتب في 15/07/2018 - 7:49 ص
هاى كورة – اعترف جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب انجلترا بأحقية بلجيكا فى الفوز بالمباراة التى جمعت بينهما مساء السبت لتحديد صاحبي المركز الثالث والرابع بمونديال 2018.
وقال ساوثجيت : ” منتخب بلجيكا كان أفضل منا ويستحق الفوز، إنه منافس من الطراز الرفيع وكانت لديه القدرة للوصول أبعد من ذلك”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساوثجيت يعترف : بلجيكا تستحق الفوز) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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