2018/07/15 | 08:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – كشف الدولى البلجيكي يوري تيلمانز نجم نادى موناكو الفرنسي عن مرشحه للتتويج بمونديال 2018 وذلك قبل ساعات من المواجهة التى ستجمع بين كرواتيا وفرنسا فى نهائى البطولة.

وقال تليمانز : ” قلبي مع فرنسا لأننى محترف بصفوف موناكو، لكن كرواتيا قدمت بطولة جيدة جدا، لذلك أعتقد أنها ستكون لعبة متوازنة للغاية وسيفوز الأفضل فيها “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم بلجيكا يكشف مرشحه للتتويج بالمونديال) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم بلجيكا يكشف مرشحه للتتويج بالمونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).