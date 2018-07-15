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نجم بلجيكا يكشف مرشحه للتتويج بالمونديال
2018/07/15 | 08:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – كشف الدولى البلجيكي يوري تيلمانز نجم نادى موناكو الفرنسي عن مرشحه للتتويج بمونديال 2018 وذلك قبل ساعات من المواجهة التى ستجمع بين كرواتيا وفرنسا فى نهائى البطولة.

وقال تليمانز : ” قلبي مع فرنسا لأننى محترف بصفوف موناكو، لكن كرواتيا قدمت بطولة جيدة جدا، لذلك أعتقد أنها ستكون لعبة متوازنة للغاية وسيفوز الأفضل فيها “.

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