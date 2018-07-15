بيرسيتش يثير قلق كرواتيا قبل نهائى المونديال

2018/07/15 | 08:15

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هاى كورة – تغيب الدولى الكرواتى إيفان بيرسيتش نجم انتر ميلان الإيطالى عن الحصة التدريبية الختامية لمنتخب بلاده والتى تأتى فى إطار الإستعداد لنهائى مونديال 2018.

ويسابق بيرسيتش الزمن للحاق بالمباراة بعدما تعرض للإصابة في الفخذ، خلال المواجهة التي جمعت كرواتيا بإنجلترا في نصف نهائي البطولة.

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