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بيرسيتش يثير قلق كرواتيا قبل نهائى المونديال
2018/07/15 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – تغيب الدولى الكرواتى إيفان بيرسيتش نجم انتر ميلان الإيطالى عن الحصة التدريبية الختامية لمنتخب بلاده والتى تأتى فى إطار الإستعداد لنهائى مونديال 2018.

ويسابق بيرسيتش الزمن للحاق بالمباراة بعدما تعرض للإصابة في الفخذ، خلال المواجهة التي جمعت كرواتيا بإنجلترا في نصف نهائي البطولة.

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