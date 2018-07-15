الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


فيديو - كاكا: نحن محظوظون شلرؤية مبابي في كأس العالم
2018/07/15 | 08:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لاعب البرازيل السابق يُثني على موهبة فرنسا قبل نهائي كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو - كاكا: نحن محظوظون شلرؤية مبابي في كأس العالم) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو - كاكا: نحن محظوظون شلرؤية مبابي في كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).


كامل التفاصيل في: جول ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ هازارد يلمح إلى رحيله عن تشيلسي الإنجليزي
⋙ جاويش أوغلو: المحاولة الانقلابية كانت تهدف لتركيع تركيا
⋙ يونهاب: مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون يلتقون لبحث إعادة رفات جنود أمريكيين
⋙ أخبار انتقالات ليفربول | ويلسون يقترب من الرحيل، وجيرارد يتمنى ضم سولانكي
⋙ الاتحاد الجزائري: اقتربنا من حسم التعاقد مع رينارد
بالفيديو والصور
⋙ معلم قيادة يرصد حادث مروع أثناء اختبار أحد طلابه (فيديو)
⋙ فيديو - روني يقود دي سي يونايتد لأول فوز منذ شهرين في الدوري الأمريكي
⋙ بالصور.. إحياء العيد الوطني الفرنسي في أربيل
الأكثر شيوعا