فيديو - كاكا: نحن محظوظون شلرؤية مبابي في كأس العالم

2018/07/15 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب البرازيل السابق يُثني على موهبة فرنسا قبل نهائي كأس العالم.

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