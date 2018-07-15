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كورتوا .. الصفقة الهدية للريال
2018/07/15 | 08:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يعد كورتوا من الصفقات البارزة التي قد يعقدها الريال في فترة الإنتقالات الحالية حيث تتناسب ظروفه تمامًا مع الإنتقال للنادي الإسباني حتى أن تلك الصفقة ستكون بمثابة الهدية للنادي نظرًا لأن قيمتها لن تتعدى الـ 35 مليون يورو .

هذا وقد أفادت الصحافة البلجيكية بأنه حال تم التعاقد فسيكون لخمسة مواسم وبراتب يُقدر بـ 13 مليون يورو عن الموسم الواحد .

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