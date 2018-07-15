2018/07/15 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – عنونت التوتو سبورت عبر غلاف عددها الصادر اليوم الأحد حول الطفرة التي سيشهدها اليوفينتوس على صعيد الإيرادات بعد إنتقال رونالدو إليه حيث أشارت لبيع المنتجات ودخل الاستاد كنقطتين من أبرز النقاط التي ستتأثر إيجابًا مع إنتقال البرتغالي مما سيحقق فائدة كبيرة للسيدة العجوز فيما هو قادم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوتو سبورت : رونالدو التميمة الذهبية لليوفينتوس) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوتو سبورت : رونالدو التميمة الذهبية لليوفينتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).