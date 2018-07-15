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التوتو سبورت : رونالدو التميمة الذهبية لليوفينتوس
2018/07/15 | 08:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – عنونت التوتو سبورت عبر غلاف عددها الصادر اليوم الأحد حول الطفرة التي سيشهدها اليوفينتوس على صعيد الإيرادات بعد إنتقال رونالدو إليه حيث أشارت لبيع المنتجات ودخل الاستاد كنقطتين من أبرز النقاط التي ستتأثر إيجابًا مع إنتقال البرتغالي مما سيحقق فائدة كبيرة للسيدة العجوز فيما هو قادم .

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