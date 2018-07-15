الاتحاد الجزائري: اقتربنا من حسم التعاقد مع رينارد

2018/07/15 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر اقترب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، من الرحيل عن القيادة الفنية لأسود الأطلس، لتولي المسئولية الفنية لمنتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة.

الفرنسي كان قد أعلن من قبل أنه ملتزم بتعاقده مع الاتحاد المغربي، والذي يمتد حتى عام 2022 إلا أنه وفقا للاتحاد الجزائري فالأمور غير ذلك تماما.

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مصدر مسئول أكد، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية أن رينارد هو الأقرب لخلافة رابح ماجر؛ المدير الفني لمقال لمنتخب الجزائري، مؤكدا أنه الأنسب في الفترة الحالية بعد صرف النظر عن التعاقد مع البوسني وحيد خاليلوزيتش.

المصدر تابع قائلا: "اقتربنا من حسم التعاقد مع رينارد، الفرنسي وافق على العرض الذي قدمناه له، يتبقى فقط فسخ تعاقده مع منتخب المغرب، والذي أبلغناه استعدادنا لتحمل جزء من قيمة الشرط الجزائر في العقد المبرم بينهما".

"آس" أوضحت أن المدرب المنتظر للجزائر ينوي ضم مجيد بوقرة وعنتر يحيى إلى جهازه المعاون.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أيضا أن هناك خيارين آخرين أمام الاتحاد الجزائري حال فشل التعاقد مع رينارد، وهما الفرنسي كريستيان جوركيف؛ المدير الفني للغرافة القطري والسابق للجزائر والألماني جيرنوت روهر؛ المدير الفني الحالي لمنتخب نيجيريا، في حين لا توجد أي نية لدخول جمال بلماضي؛ المدير الفني السابق للدحيل القطري، ضمن دائرة المرشحين.

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يذكر أن رينارد أيضا دخل اهتمامات الاتحاد المصري للتعاقد معه خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر؛ المدير الفني السابق.

وقاد هيرفي أسود الأطلس في كأس العالم روسيا 2018، والذي ودعته المغرب من الدور الأول رغم الظهور المشرف، حيث تلقت الهزيمة أمام إيران والبرتغال وتعادل إيجابيا أمام إسبانيا بهدفين لكل منهما.

هكذا كانت التدريبات الأخيرة لمنتخب كرواتيا من أجل المباراة الأهم ف العالم 👊(📹 @Ruptly) pic.twitter.com/DVE7b4orl7

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٨

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