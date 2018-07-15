أخبار انتقالات ليفربول | ويلسون يقترب من الرحيل، وجيرارد يتمنى ضم سولانكي

2018/07/15 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل ليفربول الصيف الحالي وهو يصب كل تركيزه على معالجة ثغرات الفريق والتي يُعاني منها منذ فترة ليست بالقصيرة وتتمثل بوضوح في مركزي حراسة المرمى، الدفاع وكذلك بالإضافة إلى حاجته إلى تدعيم دكة البدلاء من أجل أن يكون قادرًا على المنافسة على كل البطولات عوضًا عن الخروج المُبكر من الكؤوس والسقوط في شهري ديسمبر ويناير بسب غياب بعض اللاعبين للإصابة دون وجود من يقوم بملء الفراغ الذي يتركوه.

ليفربول لديه أهداف واضحة للغاية في هذا السوق تتمثل في الرغبة بالتعاقد مع آليسون، فقير ولكن مغالاة روما في سعر البرازيلي والاختلاف على القيمة النهائية لضم الفرنسي حالت دون ضم كل الأهداف الرئيسية حتى الآن ومن المتوقع أن ينظر الفريق إلى بدائل آخرى بمجرد نهاية كاس العالم.

وارد قد يكون صفقة ليفربول الجديدة في حراسة المرمىيملك الويلزي وارد فرصة ذهبية في الموسم المقبل للعب كأساسي، حيث قد يجب اللاعب نفسه هو الحارس الأول للفريق، كما لو كان صفقة جديدة، خاصًة إذا فشل النادي في ضم أهدافه الأولى في هذا المركز في الصيف الحالي.

حيث ينوي يورجن كلوب منح داني الفرصة كاملًة مثلما فعل مع كاريوس، خاصًة وأنه مقتنع بقدراته جدًا، خاصًة بعد هفوة كاريوس في المباراة الودية الأخيرة والتي انتهت بالفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يُذكر أن وارد كان هو الخيار الثالث لكلوب الموسم الماضي، بعد إعارة ناجحة مع هادرسفيلد كان قد قاد فيها الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التألق في ضربات الجزاء ضد ريدينج في المباراة الفاصلة لتحديد ثالث المتأهلين.

صفقة فقير لازالت ممكنة !اعترف رئيس نادي ليون بإمكانية رحيل فقير هذا الصيف، برغم التأكيدات القاطعة منه مسبقًا أن نبيل لن يغادر، وكأنها محاولة استباقية لجس نبض الأندية المهتمة بضمه، لتعود العروض من أجله بعد نهاية كأس العالم.

حيث صّرح أولاس قائلًا : ربما يرحل إلى ليفربول، إلى أي فريق آخر أو يبقى، وبحسب قنوات كنال بلس وصحيفة ميرور فأن الريدز سيكملوا المفاوضات لضمه عقب المونديال.

يُذكر أن جزء كبير من تناقض رئيس النادي الفرنسي في تصريحاته، يعود إلى رغبة فقير الكبيرة في الانضمام إلى ليفربول تحديدًا دونًا عن أي فريق آخر، وهو ما يجعل الصفقة ممكنة.

روما يُغري ليفربول للانقضاض على آليسون

مع اصرار كل الأندية المهتمة بضم آليسون على عدم تلبية المطالب المالية لفريق العاصمة الإيطالية، يبدو أن روما هو من سيرضخ لشروطهما في نهاية المطاف.

حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن الذئاب مستعدين لتخفيض السعر المطلوب للتفريط في الحارس البرازيلي من 80 مليون يورو إلى 70 مليون، ويتهيأ ليفربول لاستغلال الفرصة.

يُذكر أن تشيلسي من أبرز المهتمين بآليسون ويستعد لتقديم عرض رسمي له، لتعويض الرحيل المُنتظر لكورتوا إلى ريال مدريد.

ويلسون يقترب من الرحيلاقترب الويلزي ويلسون من الرحيل عن ليفربول مرة آخرى، على سبيل الإعارة أيضًا، حسبما أّكد يورجن كلوب قبل المباراة الودية للفريق اليوم ضد بوري.

وعن سبب غيابه عن قائمة الفريق في ثالث لقاءات تحضيرات الفريق للموسم الجديد، كشف يورجن بأن هاري قريب من الانتقال إلى فريق آخر على سبيل الإعارة.

يُذكر أن الأندية الأكثر اقترابًا لضم ويلسون حتى نهاية الموسم هي ستوك سيتي وديربي كاونتي.

جيرارد يتمنى ضم سولانكي

يرغب ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب رينجرز الأسكتلندي حاليًا، في الاستفادة من علاقته الوطيدة بفريقه السابق ومدربه كلوب، من أجل عقد بعض الصفقات.

وأحد اللاعبين الذي يرغب قائد الريدز المُعتزل في ضمهم هو المهاجم سولانكي، والذي يأمل بأن يستطيع التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن قدرة شاكيري على اللعب في أكثر من مركز كما صّرح يورجن، واعتماد يورجن في بعض الأحيان على صلاح كمهاجم، قد يعني ترك دومينيك يغادر، من أجل الحصول على فرصة للعب كأساسي في أي فريق آخر.





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