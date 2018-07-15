يونهاب: مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون يلتقون لبحث إعادة رفات جنود أمريكيين

2018/07/15 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين التقوا على الحدود بين الكوريتين اليوم الأحد لمناقشة إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية فيما بين عامي 1950 و1953.

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