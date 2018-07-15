الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


مدرب كرواتيا : متفائل قبل مواجهة فرنسا فى النهائى
2018/07/15 | 09:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أعرب زلاتكو داليتش المدير الفنى لمنتخب كرواتيا عن تفاؤله الشديد قبل مواجهة فرنسا فى نهائى مونديال روسيا 2018.

وقال داليتش : “واجهنا الكثير من المشاكل وثقافتنا داخل المنتخب كانت بحالة يرثى لها وقرر لاعبون مقاطعة قميص المنتخب لكننا الان فى النهائى، أنا متفائل بشدة

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-15_06-43-21_104853-200x133

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب كرواتيا : متفائل قبل مواجهة فرنسا فى النهائى) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب كرواتيا : متفائل قبل مواجهة فرنسا فى النهائى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ائتلاف المالكي يتهم جماهير التيار الصدري بحرق مقاره الحزبية
⋙ مرتضى منصور: نبحث عن عرض لشيكا وهذا موقف فتحي والشناوي وحامد
⋙ مدرب جيل 98: أنا متفائل بقدرة كرواتيا على الفوز بالنهائي
⋙ مفاجأة - رونالدو كان في طريقه إلى نابولي وليس يوفنتوس
⋙ المنتهية ولايته العبادي يصدر 7 قرارات لاحتواء أزمة التظاهرات
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - كاكا: نحن محظوظون شلرؤية مبابي في كأس العالم
⋙ معلم قيادة يرصد حادث مروع أثناء اختبار أحد طلابه (فيديو)
⋙ بالصور.. إحياء العيد الوطني الفرنسي في أربيل
الأكثر شيوعا