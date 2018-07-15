مدرب كرواتيا : متفائل قبل مواجهة فرنسا فى النهائى

2018/07/15 | 09:51

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هاى كورة – أعرب زلاتكو داليتش المدير الفنى لمنتخب كرواتيا عن تفاؤله الشديد قبل مواجهة فرنسا فى نهائى مونديال روسيا 2018.

وقال داليتش : “واجهنا الكثير من المشاكل وثقافتنا داخل المنتخب كانت بحالة يرثى لها وقرر لاعبون مقاطعة قميص المنتخب لكننا الان فى النهائى، أنا متفائل بشدة

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