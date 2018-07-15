مانشيني ” رونالدو صفقة ناجحة ومميزة “

2018/07/15 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – صرح مانشيني حول صفقة إنتقال رونالدو لليوفينتوس حيث أكد على أنها صفقة ناجحة بكل المقاييس وبأنها ستحقق الإضافة للكرة الإيطالية نظرًا للتميز الذي يصاحب البرتغالي كأفضل لاعبي العالم حيث سيصحبه جمهور جديد لمشاهدة الكالتشيو .

هذا وكان رونالدو قد انتقل من الريال للسيدة العجوز في صفقة قدرت بـ 112 مليون يورو .

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