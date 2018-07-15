صحف القاهرة: حرب الشائعات ضد مصر

2018/07/15 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأحد،العديد من التقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: المحاولات المستمرة من جماعة الإخوان لتشويه مصر، وترويج أكاذيب ضد الوزارات الخدمية والشخصيات العامة..البرلمان المصري يقدم واجب العزاء في نجل المجاهد عمر المختار..تطلعات صندوق النقد لمستقبل الاقتصاد المصري..البرلمان يحسم مصير برنامج الحكومة اليوم..قيادات الإخوان يستعينون بالنساء بعد إفشال مخططاتهم فى استهداف الدولة..الحكومة العراقية تتوغد المندسين.

حرب الشائعات ضد مصر

تشن جماعة الإخوان المسلمين، حرب شائعات ضد مصرالإرهابية..



حسابات وهمية على السوشيال ميديا تروج أكاذيب ضد الوزارات الخدمية والشخصيات العامة..واستخدام لوجوهات مزورة للصحف والقنوات المصرية..وإعلانات «مدفوعة الأجر» أحدث وسائل «الجماعة» لترويج الأكاذيب والشائعات.

البرلمان المصري يقدم واجب العزاء في نجل المجاهد عمر المختار

طالب أعضاء مجلس النواب، بإرسال وفد برلماني، برئاسة الوكيل الأول للبرلمان العربى، لتقديم واجب العزاء في محمد عمر المختار، نجل أسد الصحراء وشيخ المجاهدين، عمر المختار، الذي توفى عن عمر يناهز 97 عامًا، في مدينة بنغازي الليبية..وقال النواب إن المطالب البرلمانية بتقديم العزاء في نجل شيخ المجاهدين، بروتوكول وواجب إنساني.

تطلعات صندوق النقد لمستقبل الاقتصاد المصري

حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته الايجابية السابقة البالغة 5.5% لنمو إجمالي الناتج المحلي لمصر في السنة المالية 2018- 2019، مدعومًا بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي..وقال الصندوق: إنه ينبغي أن يساعد مصر في خفض العجز إلى 2.6% في 2018- 2019، مقارنة التوقعات السابقة البالغة 4% وأضاف أنه من المرجح أن ترتفع الديون الخارجية إلى 91.5 مليار دولار من توقعات سابقة بلغت 85.2 مليار دولار.

البرلمان يحسم مصير برنامج الحكومة اليوم

يحسم مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مصير برنامج الحكومة، بعد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة البيان الذي ألقاه د.



مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عن برنامج حكومته، في الثالث من يوليو/ تموز الجاري..ويستمع المجلس إلي تعقيب رئيس الوزراء وتعهداته حول ما جاء بالبرنامج ثم يبدأ البرلمان التصويت عليه، وعلي منح الثقة من عدمه للحكومة التي استوفت كافة استفسارات النواب لها بشأن البرنامج وما جاء فيه من تفاصيل المطالبات الخاصة بالجداول الزمنية.

قيادات الإخوان يستعينون بالنساء بعد إفشال مخططاتهم فى استهداف الدولة

رصدت الأجهزة الأمنية معلومات جديدة حول اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد اجتماعات تنظيمية، تستهدف وضع مخطط لتأهيل وإعداد كوادر نسائية، لإعادة تنظيم صفوف الجماعة بعد الضربات الأمنية المتلاحقة لها، وكشفت مصادر أمنية مطلعة عن صدور تكليفات لتأهيل «الأخوات» فى الجماعة لـ«نصرة الدعوة»، والتأصيل الشرعى لممارسات العنف والتحريض، والاشتراك فى الفعاليات المطلوب تنفيذها، والتذكير بتاريخ الأخوات السياسى تحت مظلة التنظيم، وقالت المصادر إنه تم تكليف «الأخوات» بتعبئة المجتمع ضد الدولة، وإفقادهم الثقة فى مؤسساتها، ونشر حالة التخويف من المستقبل فى ظل الظروف المعيشية الحالية .

الحكومة العراقية تتوغد المندسين

مع امتداد مظاهرات محافظة البصرة بجنوبى العراق احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية والخدمية إلى محافظات أخري، أعلن المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى أمس أن القوات الأمنية ستتخذ كافة الاجراءات الرادعة بحق «مندسين يحاولون الاستفادة من التظاهر السلمى للتخريب»، مشيراً إلى أن حماية المواطنين وممتلكات الدولة من واجب القوات الأمنية.

تميم وأردوغان..للصبر حدود!

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب مرسي عطا الله، تحت نفس العنوان: لم يعد هناك أدنى شك فى أن مصر لم تعد وحدها المستهدفة من حملات التشكيك والتحريض التى تبث سمومها من الدوحة واسطنبول وإنما دخلت على خط اللعبة التآمرية عديد من الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فى إطار مخطط جهنمى برعاية إقليمية ودولية لضمان استمرار تدفق نزيف الدم من الجسد العربى من خلال دعم وتمويل ورعاية فصائل الإرهاب المكلفة بثنائية الدمار والخراب عن طريق تفكيك ركائز الدولة الوطنية..إن تركيا وقطر خلعتا برقع الحياء ولم تعد أى منهما تشعر بالخجل والعار من دورهما المفضوح فى سكب الزيت على النار فى أى بؤرة مشتعلة على الأرض العربية خدمة لأسيادهم الكبار من القوى الدولية التى تمسك بخيوط لعبة نشر الفوضى الهدامة وتحرك هذه الخيوط حسب هواها وبما يخدم أهدافها ومقاصدها العليا فى المنطقة

وأضاف: من يدقق فى دور القنوات المشبوهة التى تحتضنها الدوحة واسطنبول يجد أن القاسم المشترك هو تكثيف العمل على تشويه السياسة الوطنية لكل قطر عربى على حدة خصوصا مصر والسعودية والإمارات من خلال التفنن فى ابتكار أنماط خبيثة من الحروب النفسية لتوجيه دعايات مسمومة بغية تحريض الشعوب العربية ضد أنظمتها الحاكمة عملا على نشر الفوضى وتأجيج الصراعات بالتوظيف السييء لرايات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهى رايات لا وجود لها ولا يشعر بها أحد فى تركيا وقطر..



وفى ظنى أن صبر الحليم له حدود بعد أن سقط القناع تماما ولم يعد بمقدور الأمة العربية أن تتحمل المزيد من جرائم وخطايا تميم وأردوغان!

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» يحذر من سموم برامج الـ «توك شو»

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