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صورة : مشاركات وأهداف لاعبو المنتخب الفرنسي
2018/07/15 | 10:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – بينما سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في نهائي كأس العالم فأن خماسي الديوك الفرسنية فاران ، مبابي ، جريزمان ، كانتي وجيرو هم أصحاب أكبر عدد من المشاركة في المباريات حيث شاركوا في كافة مباريات البطولة .

أما على صعيد الأهداف فأن جريزمان ومبابي هما أكثر من سجلا لمنتخب فرنسا في البطولة حيث سجل كلًا منهما ثلاثة أهداف .

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