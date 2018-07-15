صورة : مشاركات وأهداف لاعبو المنتخب الفرنسي

2018/07/15 | 10:03

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هاي كورة – بينما سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في نهائي كأس العالم فأن خماسي الديوك الفرسنية فاران ، مبابي ، جريزمان ، كانتي وجيرو هم أصحاب أكبر عدد من المشاركة في المباريات حيث شاركوا في كافة مباريات البطولة .

أما على صعيد الأهداف فأن جريزمان ومبابي هما أكثر من سجلا لمنتخب فرنسا في البطولة حيث سجل كلًا منهما ثلاثة أهداف .

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