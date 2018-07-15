هيجواين على رادار ساري

2018/07/15 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – يهتم تشيلسي بصورة كبيرة بالتعاقد مع هيجواين خلال الفترة الحالية ، وذلك بعدما تولي ساري مهمة تدريب الفريق خلفًا لكونتي حيث يثق ثقة كبيرة في الآرجنتيني والذي سبق وأن دربه في نابولي .

هذا وسيحاول تشيلسي تقديم عرض مناسب لليوفينتوس لإقناعه بالتخلي عن اللاعب ليكون إضافة للبلوز في الموسم الجديد .

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