متظاهرو الناصرية يتجهون الى مجلس المحافظة بالتزامن مع جلسته الطارئة

2018/07/15 | 10:09

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

توجه جمع من المتظاهرين من ابناء مدينة الناصرية اليوم الى مبنى مجلس المحافظة وسط المدينة وذلك بالتزامن مع جلسة طارئة للمجلس لبحث مطالبهم .

وقال مصدر مسؤول لشبكة اخبار الناصرية ان المتظاهرين تجمعوا في ساحة الحبوبي صباحا واتجهوا منها الى مبنى مجلس المحافظة القريب .

وبين ان المتظاهرين كانوا يرددون هتافات للمطالبة بالخدمات ومحاسبة الفاسدين ويحملون لافتات تعكس سخطهم من الوضع الخدمي العام.

واشار الى انه من المفترض ان يعقد اعضاء المجلس اجتماعا طارئا دعت له رئاسة المجلس يوم امس لبحث مطالب المتظاهرين ودراسة الحلول الممكنة له .

واكد ان عناصر الشرطة انتشرت لتامين الحماية للمتظاهرين وللمتلكات العامة في المدينة .

وكان المحافظ يحيى الناصري قد عرض يوم امس جملة مقترحات على بغداد لحل الازمة ومنها اطلاق التعيينات بالشركات النفطية وشمول جميع العاطلين بالحماية الاجتماعية.

كما دعا الناصري الى اطلاق الموازنات المعطلة وتخصيصات البترودولار واستئناف المشاريع الخدمية يمكن ان ينقذ الوضع الخدمي المتردي

انتهى.





شبكة اخبار الناصرية:

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