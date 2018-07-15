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الكويت تعلن الاستنفار الأمني على حدودها مع العراق
2018/07/15 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 15 يوليوز 2018 - 9:58 ص

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت دولة الكويت، حالة الاستنفار الامني القصوى مع حدود العراق بسبب التظاهرات القريبة منها.وذكر بيان لوزارة الداخلية الكويتية  اليوم: أنها نشرت القوات الأمنية “احترازياً” بسبب الأحداث والمظاهرات التي يشهدها جنوب العراق.وكانت مئات الأشخاص تظاهروا صباح اليوم أمام منفذ سفوان الحدودي جنوبي محافظة البصرة والمحاذي لحدود الكويت.يذكر ان البصرة ومحافظات جنوبية تشهد منذ الأحدا الماضي تظاهرات شعبية للمطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.

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