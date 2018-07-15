هازارد يتفوق على الجميع

2018/07/15 | 10:11

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هاي كورة – انتهى مشوار هازارد في المونديال بالفوز على المنتخب الإنجليزي والفوز بالمركز الثالث في البطولة مع رقم مميز لم يصل له أي من اللاعبين الأخرين .

فقد تمكن هازارد من القيام بأربعين مراوغة ، وهو عددًا لم يصل إليه اي من لاعبي البطولة مما ينم عن تألق كبير للنجم البلجيكي أثر بصورة مباشرة في فوز منتخب بلاده بالمركز الثالث .

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