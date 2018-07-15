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الاسد يحقق مكاسب جديدة قرب الجولان
2018/07/15 | 10:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- سيطرت القوات الحكومية السورية على قرية في محافظة القنيطرة في أول تقدم لها ضد مقاتلي المعارضة في المنطقة المجاورة لمرتفعات الجولان المحتلة منذ شن هجوم كبير في جنوب غرب البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا إن الحكومة السورية سيطرت على قرية مسحرة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من حدود الجولان بعد قصف عنيف.

وقصفت القوات الحكومية أيضا مدينة الحارة في محافظة درعا المجاورة.

وكانت حكومة الرئيس السوري بشار الاسد قد سيطرت وبدعم من الجيش الروسي على معظم محافظة درعا في الهجوم الذي بدأ في الشهر الماضي.

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